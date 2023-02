Лукашенко допустил возможность вступления армии Белоруссии в конфликт на Украине

Александр Лукашенко назвал условие для вступления в конфликт на Украине армии Белоруссии.

По словам президента, это возможно, если в отношении республики будет совершена агрессия.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Белоруссии лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придёт на территорию Белоруссии убивать моих людей", — заявил Лукашенко на встрече с журналистами.

Он добавил, что в случае агрессии ответ будет "жесточайший", а конфликт приобретёт совсем другой характер.