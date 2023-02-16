Александр Лукашенко назвал условие для вступления в конфликт на Украине армии Белоруссии.
По словам президента, это возможно, если в отношении республики будет совершена агрессия.
"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Белоруссии лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придёт на территорию Белоруссии убивать моих людей", — заявил Лукашенко на встрече с журналистами.
Он добавил, что в случае агрессии ответ будет "жесточайший", а конфликт приобретёт совсем другой характер.
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