WP: обещанные поставки техники НАТО для ВСУ могут застрять на границе с Украиной

Запад не сможет направить на Украину всю обещанную военную технику НАТО единовременно из-за логистических проблем. Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена на условиях анонимности.

"Мы не учли того, что чертовски трудно доставить все эти грузы на Украину в полном комплекте", — цитирует его слова Washington Post.

Главные транспортные каналы, через которые передаётся вооружение, расположены в Польше, Словакии и Румынии. Чиновник опасается, что эти "логистические артерии" заблокируются из-за перегруженности, в результате чего техника застрянет на границе с Украиной.

"Чем больше этого оборудования движется в одно и то же время, тем выше вероятность возникновения заторов", — добавил источник.