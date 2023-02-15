Запад не сможет направить на Украину всю обещанную военную технику НАТО единовременно из-за логистических проблем. Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена на условиях анонимности.
"Мы не учли того, что чертовски трудно доставить все эти грузы на Украину в полном комплекте", — цитирует его слова Washington Post.
Главные транспортные каналы, через которые передаётся вооружение, расположены в Польше, Словакии и Румынии. Чиновник опасается, что эти "логистические артерии" заблокируются из-за перегруженности, в результате чего техника застрянет на границе с Украиной.
"Чем больше этого оборудования движется в одно и то же время, тем выше вероятность возникновения заторов", — добавил источник.
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