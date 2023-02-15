Херш: Байден отложил подрыв "Северных потоков" с июня на сентябрь 2022 года из-за страха

Президент США Джо Байден отложил диверсию на газопроводах "Северный поток" из-за страха. Об этом заявил журналист Сеймур Херш, который провёл расследование подрыва. По его данным, глава Белого дома запланировал отдать приказ на установление взрывчатки в июне 2022 года, но перенёс на сентябрь.

"В последний момент он занервничал. Президент сказал, что боится это делать", — пояснил Херш в интервью Berliner Zeitung.

Расследователь отметил, что многие участники операции, которые занимали высокие должности в спецслужбе, называли проект безумным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.