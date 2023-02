Генерал США Милли: Украина продержится в конфликте дольше России

Глава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сделал прогноз относительно украинского конфликта. Он заявил на пресс-конференции по итогам встречи западных стран в Брюсселе, что Россия дольше Украины в военных действиях не продержится.

Офицер также добавил, что США и их союзники не прекратят поддержку Киева.

"Им не продержаться дольше украинского народа или группы союзников и партнёров, встретившихся сегодня", — сказал Милли.

Шеф Пентагона Ллойд Остин, в свою очередь, использовал местоимение "мы" на вопрос о положении дел на поле боя, отметив, что наибольшая активность наблюдается в районе Бахмута (Артёмовска).

