Кнутов заявил, что контрнаступление ВСУ на Купянском направлении будет в марте

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что контрнаступление ВСУ на Купянском направлении может произойти в марте.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ увеличивают группировку на Купянском направлении. Киев перебрасывает технику и живую силу в Песчаное, Новоселовское и Берестовое. Таким образом, они в ближайшее время могут сформировать "кулак" и начать контрнаступление.

По словам Кнутова, это наступление может произойти в марте.

"С этим связана нынешняя мобилизация на Украине", — сказал Кнутов в интервью изданию "Свободная пресса".

Военный эксперт заявил, что Киев поставил задачу увеличить армию страны до миллиона военнослужащих. Он отмечает, что одним из признаков готовящегося контрнаступления является сокращение артобстрелов на других направлениях — ВСУ копят снаряды.

"Кроме того, думаю, к этому времени пойдёт бронетехника из стран НАТО", — подытожил Кнутов.

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