Барака назвал ослабление Германии второй после России целью США на Украине

В конфликте на Украине Соединённые Штаты Америки намерены ослабить Германию после России. Это является второй задачей Вашингтона. Такое заявление сделал американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от партии зелёных Аджаму Барака.

Он также отметил причастность США к подрыву "Северных потоков".

"Я с самого начала говорил, что в военном конфликте, который Соединённые Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью", — написал Барака в Twitter*.

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