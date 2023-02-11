В конфликте на Украине Соединённые Штаты Америки намерены ослабить Германию после России. Это является второй задачей Вашингтона. Такое заявление сделал американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от партии зелёных Аджаму Барака.
Он также отметил причастность США к подрыву "Северных потоков".
"Я с самого начала говорил, что в военном конфликте, который Соединённые Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью", — написал Барака в Twitter*.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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Российские десантники случайно развязали "маленькую войну" у Херсона. Они вышли пристрелять АГС, но всполошили украинских боевиков и дали им прикурить.