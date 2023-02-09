Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: ВС РФ уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика" с расчётом под Херсоном
Аналитик Штайнгарт: санкции Запада против РФ грандиозно провалились — "Удивительные факты"
Рожин развеял главные мифы Запада о зимнем наступлении ВС РФ на Украине
Блогер Лена Миро высказалась о разводе Наташи Королёвой и Тарзана
Военкор Коц высказался о расстреле пленных ВС РФ боевиками ВСУ: много доблести не надо
Эмигрировавший из России внук Пугачёвой сменил имя — "Не верю, что это всё происходит со мной"
Сальдо: Киев вывозит население из Херсона, город скоро вернётся в Россию
Стоматолог Лахай: нелеченые молочные зубы являются воротами для инфекции
Режиссёр Александр Молочников заступился за Ахеджакову: "Вы будете гореть в аду!"

РИА Новости: власти США и Британии отправляют Европу на войну с Россией

Мир

Западные СМИ активно обсуждают визит Владимира Зеленского в Лондон и другие города Европы. Киевский лидер незаметно пробрался к главам стран-союзников.

РИА Новости: власти США и Британии отправляют Европу на войну с Россией

Обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова отмечает, что до визита президента Украины в Европу американцы надавили на глав государств-членов НАТО и вынудили их продолжить конфликт с РФ. США и Британия намерены до последнего противостоять России, чтобы сохранить свою гегемонию.

Никифорова подчёркивает, что весь мир видит, что Запад не занимается защитой Украины, а Зеленский продолжает посылать на смерть своих соотечественников. Однако очевидно, что в зоне проведения СВО европейцев ждёт поражение.

"Что ж, на Восточном фронте европейцев ждёт очередное унизительное поражение. Сдача Украины неизбежна. Наверное, поэтому стремительные перелёты Зеленского туда-сюда так похожи на тренировку эвакуации", — заключила обозреватель.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Военные ВС Украины жестоко убили бойцов русской армии, сдавшихся в плен

Боевики ВСУ жестоко расстреляли бойцов ВС РФ.

РВ: появились доказательства расстрела боевиками ВСУ пленных ВС РФ
Кнутов спрогнозировал эскалацию конфликта на Украине после визита Зеленского в Британию
Если ВСУ получат ракеты ATACMS, произойдёт эскалация конфликта
Отцу прострелили ноги за попытку отбить сына от мобилизации в Николаеве — РИА Новости
Командир "Ахмата" Алаудинов о ситуации в Артёмовске: "Очень много иностранных наёмников"
Бизнес на войне: театр военных действий будет расширяться до Польши Ольга Лебедева Знак зодиака 9 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев "Бестужевки" формировали в России образ новой женщины Сергей Лебедев
На защиту Бахмута брошены женщины и пенсионеры
Если ВСУ ударят через Брянск в сторону Калуги, то до Москвы останется совсем немного — Гурулёв
Российские бойцы ликвидировали наёмников и взяли их трофеи под Донецком
Российские бойцы ликвидировали наёмников и взяли их трофеи под Донецком
Последние материалы
Стоматолог Лахай: нелеченые молочные зубы являются воротами для инфекции
Режиссёр Александр Молочников заступился за Ахеджакову: "Вы будете гореть в аду!"
Президент Франции Макрон вручил Зеленскому орден Почётного легиона
РИА Новости: власти США и Британии отправляют Европу на войну с Россией
Британцы раскритиковали выступление Зеленского в парламенте о самолётах
Нападающий сборной Украины Сикан избил россиянина в турецком отеле
Зеленский объяснил приказ ВСУ удерживать Артёмовск до поставок западного оружия
Марочко: под Артёмовском нашли обезображенные тела в форме бойцов ВСУ
Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили десятый с ночи беспилотник ВСУ
Американский ветеран Дрейвен заявил, что хотел бы пожать Путину руку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников