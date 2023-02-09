РИА Новости: власти США и Британии отправляют Европу на войну с Россией

Западные СМИ активно обсуждают визит Владимира Зеленского в Лондон и другие города Европы. Киевский лидер незаметно пробрался к главам стран-союзников.

Обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова отмечает, что до визита президента Украины в Европу американцы надавили на глав государств-членов НАТО и вынудили их продолжить конфликт с РФ. США и Британия намерены до последнего противостоять России, чтобы сохранить свою гегемонию.

Никифорова подчёркивает, что весь мир видит, что Запад не занимается защитой Украины, а Зеленский продолжает посылать на смерть своих соотечественников. Однако очевидно, что в зоне проведения СВО европейцев ждёт поражение.

"Что ж, на Восточном фронте европейцев ждёт очередное унизительное поражение. Сдача Украины неизбежна. Наверное, поэтому стремительные перелёты Зеленского туда-сюда так похожи на тренировку эвакуации", — заключила обозреватель.