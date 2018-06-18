Военным хакерам США разрешили атаковать Россию

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Правительство Соединенных Штатов Америки разрешило своим хакерам совершать атаки на другие государства. Сделано это якобы для предупреждения возможной агрессии со стороны противника. Стоит отметить, что ранее американское правительство не раз обвиняло Москву и Пекин в кибератаках.

Теперь отделу кибербезопасности вооруженных сил США разрешено будет совершать ежедневные хакерские нападения на иностранные сети. По мнению представителей Соединенных Штатов Америки, это послужит на благо национальной безопасности.

Данное решение американского правительства может серьезно повлиять на взаимоотношения с Россией, Китаем и Северной Кореей. Именно эти государства США чаще всего обвиняли в кибератаках или спонсировании таковых. Несложно понять, что вышеперечисленные государства и станут объектом особого внимания американских проправительственных хакеров.

Отдел кибербезопасности Пентагона ранее занимал скорее оборонительную позицию, отмечают в Вашингтоне. Отныне же данный отдел будет наделен полномочиями "лазать" по иностранным сетям ежедневно — для того, чтобы предупредить применение кибероружия в отношении Соединенных Штатов.

Американское правительство уверено, что постоянно подвергается атакам иностранных хакеров и решило приступить к радикальным мерам. Интересны, однако, слова приближенных к администрации президента США о том, что официально данное нововведение не обсуждалось. Предельно ясна лишь цель этого действия — укрепить оборону Америки от кибератак, количество которых, по их собственным словам, растет.

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