Молдавский депутат Цырдя: правительство ушло в отставку из-за вызванного им небывалого кризиса

Молдавский депутат Богдан Цырдя в разговоре с Pravda.Ru отреагировал на уход правительства республики в отставку.

"Есть несколько причин. Первая — небывалый экономический, социальный и политический кризис, который спровоцировало это правительство", — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что стоимость газа в Молдавии увеличилась в семь раз, с 4 леев до 29 леев за кубометр. Также собеседник издания указал на самую высокую среднегодовую инфляцию среди европейских стран, которая составила 30%.

"Всё это спровоцировало социальную напряжённость, крупный миграционный поток, что сильно напрягло США. Они решили убрать правительство, прийти с новым лицом, чтобы народ забыл о проблемах проевропейской власти, продолжить курс на европейскую интеграцию", — сказал депутат.

Вместе с этим он сообщил о личном конфликте сложившей полномочия главы правительства Натальи Гаврилицы и лидера Молдавии Майи Санду.

"Премьер убрана, чтобы обеспечить президенту духовный и психологический комфорт", — заключил Цырдя.

Ранее Гаврилица объявила об отставке вместе с правительством. Об этом написали в publika.md.

"Мы правили в режиме непрерывного кризиса", — отметила чиновница.