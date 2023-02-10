Эксперт Ермаков: Украина не выстоит в конфликте с Россией без помощи НАТО

Украина до сих пор оказывает сопротивление российской армии только благодаря помощи со стороны Запада. Именно поэтому руководство киевского режима постоянно говорит о необходимости расширения поставок. Об этом заявил эксперт РИСИ Сергей Ермаков, комментируя Pravda.Ru слова замначальника Офиса президента Украины о дефиците боеприпасов.

Без помощи НАТО у украинской армии нет никаких шансов одержать победу в конфликте с Россией, указал специалист. Более того, это осознают и западные лидеры, поэтому главные кураторы Незалежной — Великобритания и США — призывают нарастить поставки вооружений, отметил Ермаков.

"Запад продолжит осуществлять помощь Украине, исходя из собственных интересов", — считает эксперт.

Лондон и Вашингтон намерены подорвать цели спецоперации в рамках общего противодействия Москве, и Украина выступает исключительно в качестве инструмента, заявил Ермаков. Кроме того, чем больше разных видов вооружения Запад будет поставлять в Киев, тем больше проблем ожидают украинскую армию.

"Разные модификации боеприпасов, калибры отличаются, необходимы и другие средства для материально-технического обслуживания военной техники. Это, безусловно, усложнит и логистику, и все сопутствующие работы, связанные с операционным управлением этой боевой техники", — сделал вывод собеседник Pravda.Ru.

Ранее замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что на вооружении ВСУ почти не осталось боеприпасов из-за высокой интенсивности боевых действий.