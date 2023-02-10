Замглавы ОП Жовква признал, что у ВСУ осталось "почти ноль" боеприпасов

Замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что на вооружении ВСУ почти не осталось боеприпасов из-за высокой интенсивности боевых действий.

"Сейчас у нас почти ноль боеприпасов", — заявил он в интервью Bloomberg.

Жовква призвал Запад направить в Киев как можно скорее дальнобойные ракеты и реактивные самолёты для перехвата снарядов ВС РФ.

"Они не поразят ни дюйма российской территории", — пообещал он.