Замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что на вооружении ВСУ почти не осталось боеприпасов из-за высокой интенсивности боевых действий.
"Сейчас у нас почти ноль боеприпасов", — заявил он в интервью Bloomberg.
Жовква призвал Запад направить в Киев как можно скорее дальнобойные ракеты и реактивные самолёты для перехвата снарядов ВС РФ.
"Они не поразят ни дюйма российской территории", — пообещал он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Байден подтвердил, что помощь Украине является бессрочным обязательством.