Академик Борисов исключил вариант применения сейсмического оружия в Турции

Предположения о том, что землетрясение в Турции могло быть вызвано искусственным путём прокомментировал доктор технических наук, академик РАЕН Тенгиз Борисов в разговоре с Общественной Службой Новостей.

По словам профессора, вызвать подвижку плиты на три метра искусственно невозможно.

Напряжение слоёв земных плит там действительно было очень серьёзное, они, видимо, давно давили друг на друга, объяснил собеседник издания.

Он также заметил, что раньше в регионе плита при мелких землетрясениях смещалась на расстояние в пределах 15 сантиметров.

Вариант применения так называемого сейсмического оружия, по мнению академика, исключён.

Спровоцировать землетрясение подземным взрывом чисто технически можно. Но тогда этот взрыв был бы зафиксирован всеми станциями, какие только существуют. Это очень легко определяется, заключил Борисов.