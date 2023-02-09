Байден заявил, что мнение американцев о его работе "не имеет значения"

Президент США Джо Байден заявил, что мнение американцев о его работе, которое показывают соцопросы "не имеет значения".

По словам лидера страны, они не отражают реальную картину его рейтинга.

"Опросы больше не имеют значения. Нужно сделать 40-50 звонков по сотовому, чтобы получить соцопрос", — заявил Байден журналистам.

Он подчеркнул, что если "задать правильный вопрос" респонденту, то ответ будет в пользу инициатив администрации президента.

Ранее американские аналитики сообщили о том, что рейтинг Байдена продолжает падать и шесть из десяти респондентов считают, что лидер США ничего не достиг на своём посту.