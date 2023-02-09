Байден рассказал об угрозах Си Цзиньпину с целью запретить КНР поддеррживать СВО

Президент США Джозеф Байден объяснил, какие угрозы пошли в ход, чтобы отбить у Си Цзиньпина желание поддерживать СВО.

Американский лидер признался, что грозил Си Цзиньпину запретом инвестировать в Китай, если КНР решит встать на сторону Владимира Путина и поддержит проведение спецоперации на Украине.

Глава Китая в публичных заявлениях воздерживается от высказываний в защиту СВО, заявляя, что Китай заинтересован в скорейшем установлении мира.