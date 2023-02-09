Американский лидер признался, что грозил Си Цзиньпину запретом инвестировать в Китай, если КНР решит встать на сторону Владимира Путина и поддержит проведение спецоперации на Украине.
Глава Китая в публичных заявлениях воздерживается от высказываний в защиту СВО, заявляя, что Китай заинтересован в скорейшем установлении мира.
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Отец одного из призывников получил пулю в попытке отбить сына у украинских спецслужб.