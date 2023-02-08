Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предложил своим подписчикам вспомнить "секретные операции, которые устроил Белый дом, но решительно отрицал это".
Сноуден отреагировал на расследование журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на "Северных потоках". Ранее лауреата Пулитцеровской премии Херша опубликовал статью, в которой говорится, что ЦРУ лично участвовало в подготовке взрывов подводных веток газопровода. Вашингтон это отрицает и заявляет, что Штаты непричастны к диверсиям.
"Вы можете вспомнить исторические примеры того, когда Белый дом проводил секретную операцию, но решительно отвергал это? Ну кроме, конечно, той маленькой шумихи вокруг "массовой слежки", — написал Сноуден.
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