Сноуден предложил вспомнить "секретные операции, которые Белый дом устроил, но решительно отрицал"

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предложил своим подписчикам вспомнить "секретные операции, которые устроил Белый дом, но решительно отрицал это".

Сноуден отреагировал на расследование журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на "Северных потоках". Ранее лауреата Пулитцеровской премии Херша опубликовал статью, в которой говорится, что ЦРУ лично участвовало в подготовке взрывов подводных веток газопровода. Вашингтон это отрицает и заявляет, что Штаты непричастны к диверсиям.

"Вы можете вспомнить исторические примеры того, когда Белый дом проводил секретную операцию, но решительно отвергал это? Ну кроме, конечно, той маленькой шумихи вокруг "массовой слежки", — написал Сноуден.