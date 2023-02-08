РИА Новости: ВСУ обстреляли общежитие в южной части Донецка

Украинские войска обстреляли общежитие в южной части Донецка.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка из HIMARS. Корреспонденты РИА Новости сообщают, что один из снарядов разорвался рядом с общежитием.

"Я находилась в комнате, мои три окна первые. Бахнуло раз, два… Первое, что делаешь — хватаешь детей, не успели даже документы схватить — и в подвал", — рассказала местная жительница Яна.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что обстрел был произведён из РСЗО HIMARS. Он отметил, что значительные разрушения получило здание бывшего кинотеатра.