Украинские войска обстреляли общежитие в южной части Донецка.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка из HIMARS. Корреспонденты РИА Новости сообщают, что один из снарядов разорвался рядом с общежитием.
"Я находилась в комнате, мои три окна первые. Бахнуло раз, два… Первое, что делаешь — хватаешь детей, не успели даже документы схватить — и в подвал", — рассказала местная жительница Яна.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что обстрел был произведён из РСЗО HIMARS. Он отметил, что значительные разрушения получило здание бывшего кинотеатра.
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