Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка из HIMARS

Представительство ДНР в СЦКК сообщает, что ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка из HIMARS.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщает, что ВСУ в 19:43 обстреляли район Донецка.

Обстрел Ленинский район вёлся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Всего было выпущено три ракеты.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что значительные разрушения получило здание бывшего кинотеатра.