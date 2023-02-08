Ветеран армии США пообещал ВСУ серьёзные проблемы с американскими танками Abrams

Передача Украине американских танков M1 Abrams будет сопряжена с серьёзными логистическими сложностями. Об этом предупредил ветеран армии США Гленн Жирона.

"С точки зрения логистики — это может оказаться слишком сложной задачей для разоренной страны, сражающейся против численно превосходящих сил. По моему опыту, тактика выигрывает сражения, но логистика может выиграть войну", — написал Жирона в статье для издания Newsweek.

Военный призвал не забывать, что украинские танкисты, даже самые опытные, не имеют опыта обращения с американской техникой, которая является очень сложной в использовании. А соответствующая подготовка ВСУшников будет исчисляться не в месяцах, а годах.

Помимо этого, количество танков, которое Вашингтон направит Киеву, слишком мало, чтобы изменить ход спецоперации, отметил ветеран.