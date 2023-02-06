Премьер Польши Моравецкий: танки Leopard и Abrams не помогут Киеву победить

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что танки Leopard и M1 Abrams не помогут Киеву победить.

Польский премьер-министр заявил, что немецкие и американские танки не испугают Россию. По его мнению, Киеву нужно дать "что-то большее, чем танки".

"Я бы хотел, чтобы Leopard и Abrams переломили ход конфликта. Однако должно быть что-то большее, чем эти танки", — приводит газета El Mundo слова Моравецкого.

Ранее Джо Байден заявил, что направит на Украину 31 танк M1 Abrams. Чуть позже Германия заявила, что также направит Киеву танки Leopard.