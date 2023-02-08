Пасечник: ВСУ намеренно стреляют по больницам в ЛНР

В последнее время ВСУ, нанося удары по ЛНР, стараются прицельно бить по больницам. Об этом сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

"В последнее время в большинстве своем это точечные удары по больницам. Там лежат и наши раненые ребята, и гражданское мирное население, и врачи там гражданские", — объяснил Пасечник на телеканале "Россия 24".

Глава Республики отметил, что до этого украинская сторона била более беспорядочно, однако в последнее время ситуация изменилась.

Пасечник предположил, что дело в более точном и современном оружии, которое Киев получил от Запада, при помощи которого ВСУ стараются своими ударами погубить максимальное количество людей, в том числе и гражданских.

"Сегодня, наверное, получив какое-то более совершенное оружие от американцев, от Европы, имеется в виду HIMARS, украинские националисты наносят удары именно по таким объектам, где много людей", — добавил Пасечник.