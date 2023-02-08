Конгрессвумен Грин пришла на выступление Байдена с белым шаром, напомнив про аэростат КНР

Представитель республиканской партии США Марджори Тейлор Грин пришла на ежегодное выступление президента страны Джо Байдена перед конгрессом с белым воздушным шаром.

По информации The Guardian, такой "трюк" конгрессвумен символизирует её несогласие с действиями американского лидера, который медлил с уничтожением китайского аэростата, появившегося в воздушном пространстве США.

"Просто невинный шарик", — сказала Грин журналистам в коридоре Капитолия.

Корреспонденты американских СМИ шутят, что Байдену пришлось увидеть очередной аэростат, однако теперь уже в здании американского конгресса.

Ранее Грин потребовала от Байдена немедленно уничтожить зонд-шпион, принадлежащий КНР. Вечером 4 февраля стало известно, что система ПВО США сбила разведывательный аэростат. За этим событием в прямом эфире телеканалов следила вся страна.