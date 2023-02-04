Китайский разведывательный аэростат уничтожила американская система ПВО

США сбили китайский зонд, попавший ранее в их воздушное пространство. Об этом вечером 4 февраля сообщили местные телеканалы.

Ранее власти приняли решение дождаться, пока аэростат окажется над Атлантикой, после чего попытаться сбить его и извлечь обломки из воды. Для этого было полностью закрыто воздушное пространство над штатами Северная и Южная Каролина.

Чтобы сбить аэростат власти США подняли в воздух истребители. По шару выпустили 3 ракеты, но они не попали в цель. За событиями в прямом эфире наблюдала вся страна.

По мнению американских властей, шар выполняет разведовательные функции, а управляется с китайских спутников-шпионов.

Ранее Pravda.Ru писала, что бывший посол ЛНР Мирошник заявил о начале конфискации американских активов на нужды СВО.