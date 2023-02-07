NetEase: Байден и Кисида боятся ехать на Украину

Авторы китайского издания NetEase заявили, что Джо Байден и Фумио Кисида боятся ехать на Украину.

После начала спецоперации (СВО) на Украине многие западные политики не побоялись и приехали в Киев. Таким образом, они показали твёрдость своих намерений. Однако президент, который оказал больше всего военной помощи, Джо Байден, не спешит с визитом к Зеленскому. Китайские обозреватели уверены, что Байден боится приезжать на Украину.

"Он не решается лично посетить Украину, но желает подбодрить Киев. Байден хочет быть как можно ближе к Украине и послать ей сигнал о твердой поддержке США, поэтому планирует встречу с Зеленским в Польше", — пишут авторы NetEase.

Также в Киев не приезжал и премьер-министр Японии Кисида. В январе 2023 года он заявил, что рассматривает возможность посетить Украину. Однако, по мнению NetEase, этого не произойдёт. Китайские аналитики пишут, что Байден и Кисида боятся за свою безопасность из-за ракетных обстрелов.

"Можно сказать, что Москва отпугивает Байдена и Кисиду, не произнося при этом ни слова! Молчания России оказалось достаточно, чтобы Запад занервничал", — резюмировали китайские эксперты.