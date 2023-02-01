Если в Польше состоится встреча Байдена и Зеленского, она будет для последнего очень неприятной. Президента Украины уже готовят к тому, что нужно каким-то образом уходить, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Первого канала.
Дело в том, что Владимир Зеленский настолько виноват перед западными инвесторами, и в коррупционном смысле, и в плане невыполненных обещаний, что его проще сейчас "перезагрузить", дать какую-то свежую фигуру во главе Украины, которая уже может запускать, условно, мирные процессы, заметил политолог.
По его мнению, для того чтобы процесс прошёл гладко, необходимо, чтобы Зеленский не чувствовал подвоха — того, что его сливают. И поэтому роль польского президента Анджея Дуды — заверить, что всё будет хорошо, заключил эксперт.
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