Мухин: на встрече Байдена с Зеленским в Польше последнему дадут понять, что пора уходить

Если в Польше состоится встреча Байдена и Зеленского, она будет для последнего очень неприятной. Президента Украины уже готовят к тому, что нужно каким-то образом уходить, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Первого канала.

Дело в том, что Владимир Зеленский настолько виноват перед западными инвесторами, и в коррупционном смысле, и в плане невыполненных обещаний, что его проще сейчас "перезагрузить", дать какую-то свежую фигуру во главе Украины, которая уже может запускать, условно, мирные процессы, заметил политолог.

По его мнению, для того чтобы процесс прошёл гладко, необходимо, чтобы Зеленский не чувствовал подвоха — того, что его сливают. И поэтому роль польского президента Анджея Дуды — заверить, что всё будет хорошо, заключил эксперт.