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Bloomberg: Украина не сможет вернуть Крым даже с западным вооружением

Мир

Украина не сможет захватить Крым даже с западным вооружением, которое Киев получит лишь весной, сообщает аналитик Наталья Дроздьяк в статье для Bloomberg.

Bloomberg: Украина не сможет вернуть Крым даже с западным вооружением

"Несмотря на поставки Западом вооружения Украине, этого все равно недостаточно, чтобы противостоять российской армии", — отмечается в статье.

В Киеве заявляют, что какими бы ни были переговоры, украинская сторона будет требовать от России возвращения Крыма. Представители киевского режима допускают подобные высказывания, поскольку Запад всё ещё оказывает Украине большую поддержку. Однако даже западные политики не уверены, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому удастся вернуть полуостров, пишет Дроздьяк.

Высокопоставленный представитель США на условиях анонимности сказал в беседе с Bloomberg, что Украина в обозримой перспективе не сможет установить контроль над Крымом.

Западные военные эксперты сходятся во мнении, что благодаря проведённой президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации войск за зиму российской армии удалось укрепить оборонительные рубежи. Украинский конфликт затягивается, что играет на руку Москве, поскольку силы ВСУ истощаются, а вероятность вступления Киева в переговоры растёт, отмечается в публикации Bloomberg.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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