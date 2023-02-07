Медведев о "корейском сценарии" для Украины: предполагает раздел страны на части

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, почему Украина не сможет повторить "корейский сценарий".

Бывший президент России назвал разговоры про "корейский сценарий" для Украины "просто хотелками".

Медведев не верит в то, что Украина, находясь под западным управлением, достигнет уровня Южной Кореи, надеясь вернуть прежние территории.

Он отметил, что в результате раздела Кореи образовались два самостоятельных государства.

"А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием", — написал Медведев в своëм микроблоге.

Политик подметил, что "корейский сценарий" предполагает раздел страны на части.