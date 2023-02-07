Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, почему Украина не сможет повторить "корейский сценарий".
Бывший президент России назвал разговоры про "корейский сценарий" для Украины "просто хотелками".
Медведев не верит в то, что Украина, находясь под западным управлением, достигнет уровня Южной Кореи, надеясь вернуть прежние территории.
Он отметил, что в результате раздела Кореи образовались два самостоятельных государства.
"А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием", — написал Медведев в своëм микроблоге.
Политик подметил, что "корейский сценарий" предполагает раздел страны на части.
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