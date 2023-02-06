Скотт Риттер заявил, что план США по ослаблению власти Путина провалился

США хотели воспользоваться украинским конфликтом и ослабить власть президента России Владимира Путина. Однако план Вашингтона провалился. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что Белый дом не волнует судьба киевского режима, но Вашингтон готов принести Украину в жертву ради попытки сместить правительство Москвы. Именно поэтому США делают всё, чтобы усугубить обстановку, считает Риттер.

"Можно сказать, что это провал. Путин стал даже сильнее. Кроме того, Вашингтон не может ничего сделать, чтобы изменить ситуацию. При этом мы сделали НАТО только слабее", — поделился мнением Риттер. в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.