Пользователи Twitter* жёстко раскритиковали договорённость Шольца и Зеленского по России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о некой договорённости с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу того, что Киев не будет применять западное оружие для ударов по российской территории.

Пользователи Twitter* жёстко раскритиковали Шольца за его слова и подчеркнули, что обещания Берлина ничего не значат.

"Это похоже на отвратительную шахматную партию, в которой реальные люди используются в качестве пешек", — отметил один из комментаторов.

Другой пользователь задался вопросом: "Много ли доверия к главе киевского режима?".

По мнению комментаторов, Германия боится эскалации конфликта, однако почему-то Шольц объявил о договорённостях только сейчас, а не до своего обещания поставить танки в качестве военной помощи ВСУ.

"Германии придётся отвечать за поступки Украины", — заключили в Сети.

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