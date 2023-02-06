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Пользователи Twitter* жёстко раскритиковали договорённость Шольца и Зеленского по России

Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о некой договорённости с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу того, что Киев не будет применять западное оружие для ударов по российской территории.

Пользователи Twitter* жёстко раскритиковали договорённость Шольца и Зеленского по России

Пользователи Twitter* жёстко раскритиковали Шольца за его слова и подчеркнули, что обещания Берлина ничего не значат.

"Это похоже на отвратительную шахматную партию, в которой реальные люди используются в качестве пешек", — отметил один из комментаторов.

Другой пользователь задался вопросом: "Много ли доверия к главе киевского режима?".

По мнению комментаторов, Германия боится эскалации конфликта, однако почему-то Шольц объявил о договорённостях только сейчас, а не до своего обещания поставить танки в качестве военной помощи ВСУ.

"Германии придётся отвечать за поступки Украины", — заключили в Сети.

*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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