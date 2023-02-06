Читателей Haber7 взбесило обвинение Турции в несоблюдении антироссийских санкций

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Турцию, Казахстан и Армению в несоблюдении антироссийских санкций. Об этом пишет Haber7.

У читателей газеты это заявление вызвало волну возмущения. Они напомнили латвийским чиновникам, что Евросоюз сам игнорирует собственные ограничения и продолжает покупать российские энергоносители. Кроме того, как отметили комментаторы, Турция и не обязана выполнять санкции ЕС, в которых она и не обещала принимать участие.

По словам латвийского лидера, ЕС должен действовать сообща в вопросах антироссийских санкций. Он призвал другие страны оказать на Турцию давление в этом вопросе.

Ранее Pravda.Ru писала, что врио главы ДНР Пушилин заявил о фактах применения Киевом химоружия на Артёмовском и Угледарском направлениях.