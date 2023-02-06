Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Турцию, Казахстан и Армению в несоблюдении антироссийских санкций. Об этом пишет Haber7.
У читателей газеты это заявление вызвало волну возмущения. Они напомнили латвийским чиновникам, что Евросоюз сам игнорирует собственные ограничения и продолжает покупать российские энергоносители. Кроме того, как отметили комментаторы, Турция и не обязана выполнять санкции ЕС, в которых она и не обещала принимать участие.
По словам латвийского лидера, ЕС должен действовать сообща в вопросах антироссийских санкций. Он призвал другие страны оказать на Турцию давление в этом вопросе.
Ранее Pravda.Ru писала, что врио главы ДНР Пушилин заявил о фактах применения Киевом химоружия на Артёмовском и Угледарском направлениях.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.