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РИА Новости: власти США готовятся к войне против России в космосе

Мир

Пентагон вовсю ведёт подготовку к будущей войне против России. Причиной тому стала "агрессия" РФ против Украины. Подробнее об этом рассказала обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

РИА Новости: власти США готовятся к войне против России в космосе

Для реализации задуманного США совместно с парнтёрами переходят к созданию наступательного оружия на земной орбите. В этом году ракета SpaceX должна вывести спутники-охотники Jackal ("Шакал"). Их производит стартап True Anomaly ("Настоящая аномалия"), за созданием которого стоит бывший майор ВВС США Ивэн Роджерс.

"Шакалы" будут приближаться близко к чужим спутникам на орбите, следить за ними и получать информацию. Американскую армию хотят снабдить тысячами таких аппаратов в случае успеха запуска. Отмечается, что "Шакалы" заточены на уничтожение вражеских спутников.

"Как бы ни изощрялись в миротворческой риторике в Белом доме, для Пентагона космос всегда был просто очередным театром военных действий. Так повелось со времён ещё печально знаменитых "Звёздных войн", — отмечает обозреватель.

Никифорова подчёркивает, что США желали стать "повелителями космоса" ещё в 90-х годах. Однако полного доминирования Америка добиться не смогла: и Россия, и Индия, и Китай успешно наращивают своё присутствие на орбите.

Глава Управления космических операций США Ченс Зальцман отмечает, что на фоне СВО американцы готовятся к конфликту, в котором космические спутники станут военной целью. Он сообщил, что ВКС США проводят учения перед вступлением в реальный конфликт в РФ.

"Парадокс в том, что именно Россия и Китай с 2008 года безуспешно лоббируют Договор о предотвращении размещения вооружения в космическом пространстве. Американцы напрочь не хотят его подписывать. Действительно, зачем он им нужен? Они нацелились повоевать. А все их крики о "русской угрозе" — это классическая истерика, которую экс-гегемон закатывает перед очередным нападением", — заключила Никифорова.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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