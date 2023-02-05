Поглед.инфо: противостояние между РФ и США на Украине неизбежно продолжится в Европе

Противостояние между РФ и Западом в дальнейшем может выйти за пределы Украины. Такое мнение высказали аналитик "Поглед.инфо".

Публицист Симеон Миланов считает, что в ближайшее время не стоит ждать окончания спецоперации. В этом Киеву не поможет и обещанная тяжёлая техника. 300 танков лишь на время смогут препятствовать ВС России. Такого количества боевых машин ВС Украины хватит только на три месяца, после чего они все будут ликвидированы.

Миланов прогнозирует, что новый этап СВО России может начаться с союзниками Соединённых Штатов на территории Европы, в частности в Польше. Данная страна имеет одну из самых сильных армий в НАТО.

Также эксперт называет в качестве локаций для конфликта Румынию и Болгарию. В этих странах размещается оружие НАТО. Болгария интересна с точки расположенных там морских портов, а с Румынией Россия конфликтует из-за Молдовы, что может спровоцировать противостояние.