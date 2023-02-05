Global Times: действия США в отношении аэростата похожи на выстрел в комара из пушки

Применение силы со стороны США против гражданского беспилотного аэростата Китая может создать "очень плохой" прецедент для отношений Вашингтона и Пекина. Об этом заявил эксперт Люй Сян.

Он подчеркнул, что американские воздушные суда неоднократно были зафиксированы около Китая. Специалисты аналитических центров и журналисты также отмечают, что Пентагон осуществляет разведывательную деятельность под видом гражданской авиации в районе Тайваня, в акватории Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей.

"Если США не делают различий, должен ли делать различия Китай? Должен ли Китай также принимать ответные меры? США должны тщательно обдумать последствия", — добавил Люй Сян в интервью Global Times.

Другой военный эксперт на условиях анонимности подчеркнул, что манёвры США по уничтожению аэростата напоминают "выстрел в комара из пушки". Он считает, что применение истребителя-невидимки и ракеты против воздушного шара оказалось слишком дорогостоящим.