Welt*: немцы предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артёмовске

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об очень тяжёлой ситуации для ВСУ в Артёмовске резко раскритиковали читатели немецкого издания Die Welt*. Пользователи сочли, что близится поражение Украины, а сама страна прекратит своё существование.

Один из комментаторов высказал мнение, что всё закончится в апреле. мае или июне, добавив, что Украине лучше сдаться сейчас, чтобы от неё осталось хоть что-то.

Другой выразил уверенность в том, что Украину ожидают проблемы, и победить Россию она не сможет даже со всем оружием НАТО.

Если Зеленский говорит публично об этом, то ситуация действительно тяжёлая, предположил третий подписчик.

"Надеюсь, ситуация станет настолько тяжёлой, что наконец-то предложат провести мирные переговоры", — заключил ещё один комментатор.

Напомним, в последние дни Зеленский несколько раз заявлял об ухудшении ситуации для ВСУ в Артёмовске. В тоже время он говорил, что сдавать город украинская армия не собирается.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt*.