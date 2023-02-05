Заявление президента Украины Владимира Зеленского об очень тяжёлой ситуации для ВСУ в Артёмовске резко раскритиковали читатели немецкого издания Die Welt*. Пользователи сочли, что близится поражение Украины, а сама страна прекратит своё существование.
Один из комментаторов высказал мнение, что всё закончится в апреле. мае или июне, добавив, что Украине лучше сдаться сейчас, чтобы от неё осталось хоть что-то.
Другой выразил уверенность в том, что Украину ожидают проблемы, и победить Россию она не сможет даже со всем оружием НАТО.
Если Зеленский говорит публично об этом, то ситуация действительно тяжёлая, предположил третий подписчик.
"Надеюсь, ситуация станет настолько тяжёлой, что наконец-то предложат провести мирные переговоры", — заключил ещё один комментатор.
Напомним, в последние дни Зеленский несколько раз заявлял об ухудшении ситуации для ВСУ в Артёмовске. В тоже время он говорил, что сдавать город украинская армия не собирается.
*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt*.
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