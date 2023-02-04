Немцев возмутили слова Зеленского об Украине: совсем сошёл с ума

Речь Владимира Зеленского во время его видеообращения в ходе саммита "Украина-ЕС" жёстко раскритиковали читатели немецкого издания Die Welt*.

Президент Украины заявил, что страна уже говорит как участник Евросоюза. Этим высказыванием пользователи портала были озадачены, сочли его дерзостью, а кто-то даже усомнился в здравомыслии украинского лидера.

Один из комментаторов задал вопрос, что курит Зеленский.

"Теперь он совсем сошел с ума. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО в обозримом будущем. Даже если Зеленский видит это иначе, страны НАТО тоже не союзники, для этого нужен альянс, которого нет", — отметил другой.

Третий предположил, что в Зеленском снова просыпается комедийный актёр.

"Он в самом деле наглый. Его стране совершенно не место в ЕС", — заключила четвёртая подписчица газеты.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.