Речь Владимира Зеленского во время его видеообращения в ходе саммита "Украина-ЕС" жёстко раскритиковали читатели немецкого издания Die Welt*.
Президент Украины заявил, что страна уже говорит как участник Евросоюза. Этим высказыванием пользователи портала были озадачены, сочли его дерзостью, а кто-то даже усомнился в здравомыслии украинского лидера.
Один из комментаторов задал вопрос, что курит Зеленский.
"Теперь он совсем сошел с ума. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО в обозримом будущем. Даже если Зеленский видит это иначе, страны НАТО тоже не союзники, для этого нужен альянс, которого нет", — отметил другой.
Третий предположил, что в Зеленском снова просыпается комедийный актёр.
"Он в самом деле наглый. Его стране совершенно не место в ЕС", — заключила четвёртая подписчица газеты.
*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США хотят воплотить в жизнь "теорию большого взрыва".