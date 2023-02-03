Украина начнёт "освобождать" территории Донбасса, "захваченные" в 2014 году, если западные партнёры ускорят поставки дальнобойного оружия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС".
По его словам, украинская армия не только не отойдёт от Бахмута (Артёмовска), но и начнёт "деоккупировать" Донбасс в случае ускорения поставок дальнобойного вооружения.
"У нас есть чёткая позиция, что нам нужно", — сказал Зеленский.
Ранее украинский президент также заявил, что "сдавать Бахмут никто не будет".
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