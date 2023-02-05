РИА Новости: решение ФРГ о поставке ВСУ танков стало неонацистским посланием Германии России

Правительство Германии решило отправить Украине не только 14 танков Leopard 2, но и ещё 88 боевых машин модификации Leopard 1 из своих "запасов". По мнению обозревателя РИА Новости Елены Караевой, это является неонацистским посланием ФРГ.

Она отметила, что сочетание 14/88 — это кодовый неонацистский лозунг, известный во всём мире.

"Новое поколение властей Германии ведёт себя точно так же, как и те, прежние, просто масштаб действий скромнее. Ну и лозунги поприличнее, в духе момента", — пришла к выводу аналитик.

Караева отметила, что реваншизм не даёт покоя действующему немецкому руководству. Это очевидно "даже самым наивным”.