WP: решение США об отправке ВСУ танков Abrams стало прикрытием для поставок Leopard

Соединённые Штаты создали прикрытие для поставок Киеву немецких танков Leopard 2, объявив о намерении передать свои боевые машины Abrams. Об этом информирует газета The Washington Post.

Отмечается, что растущее разногласие в вопросах поставки танков причиняло ущерб сохранению единства Запада под руководством США.

"Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США созвонились 17 января, Джо Байден ещё несколько раз попробовал убедить Шольца согласиться на отправку танков, однако тот был непреклонен и требовал совместных мер по танкам", — говорится в статье.

Байден созвонился с госсекретарём Энтони Блинкеном, который предложил обходной путь. Озвучивался вариант, при котором танки Abrams предполагалось передать Украине в рамках "долгосрочных" потребностей в конфликте, который может длиться ещё не один год.

"Это могло бы дать Шольцу прикрытие, которое он искал, чтобы позволить танкам Leopard сразу направиться на Украину, а Пентагону дало бы время на подготовку своих танков, украинских военных и создании логистики", — пишут журналисты.

Напоминаем, Германия приняла решение об отправке Киеву боевых машин Leopard 2. Будут сформированы два танковых батальона.