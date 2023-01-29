Соединённые Штаты создали прикрытие для поставок Киеву немецких танков Leopard 2, объявив о намерении передать свои боевые машины Abrams. Об этом информирует газета The Washington Post.
Отмечается, что растущее разногласие в вопросах поставки танков причиняло ущерб сохранению единства Запада под руководством США.
"Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США созвонились 17 января, Джо Байден ещё несколько раз попробовал убедить Шольца согласиться на отправку танков, однако тот был непреклонен и требовал совместных мер по танкам", — говорится в статье.
Байден созвонился с госсекретарём Энтони Блинкеном, который предложил обходной путь. Озвучивался вариант, при котором танки Abrams предполагалось передать Украине в рамках "долгосрочных" потребностей в конфликте, который может длиться ещё не один год.
"Это могло бы дать Шольцу прикрытие, которое он искал, чтобы позволить танкам Leopard сразу направиться на Украину, а Пентагону дало бы время на подготовку своих танков, украинских военных и создании логистики", — пишут журналисты.
Напоминаем, Германия приняла решение об отправке Киеву боевых машин Leopard 2. Будут сформированы два танковых батальона.
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