Президент Сербии Александр Вучич заявил, что россияне стали активнее поддерживать спецоперацию на Украине после решения Запада поставлять Киеву танки.
"Думаю, что величайшая ошибка Запада — то, что они анонсировали танки, особенно немецкие танки. И скажу вам почему — это страшные танки. Неизвестно, какой лучше — Challenger, Leopard или Abrams. Они объединили русский народ, как никто никогда не объединял", — сказал сербский президент.
Ранее Вучич отметил, что Сербия осталась без союзников на Западе в окружении стран НАТО после отказа поставлять Украине вооружение и вводить санкции против России.
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