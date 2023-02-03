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Решение Запада направить Киеву танки увеличило поддержку спецоперации среди россиян, заявил Вучич

Мир

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что россияне стали активнее поддерживать спецоперацию на Украине после решения Запада поставлять Киеву танки.

Решение Запада направить Киеву танки увеличило поддержку спецоперации среди россиян, заявил Вучич

"Думаю, что величайшая ошибка Запада — то, что они анонсировали танки, особенно немецкие танки. И скажу вам почему — это страшные танки. Неизвестно, какой лучше — Challenger, Leopard или Abrams. Они объединили русский народ, как никто никогда не объединял", — сказал сербский президент.

Ранее Вучич отметил, что Сербия осталась без союзников на Западе в окружении стран НАТО после отказа поставлять Украине вооружение и вводить санкции против России.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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