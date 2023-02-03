NDP: Крамер заявила, что Польша молчит о преступлениях оккупантов из США

Эскалация напряжённости вокруг Польши привела к тому, что всю территорию страны оккупировали американские солдаты. Правительство нарушило законодательство страны и вывело персонал НАТО и США из-под юрисдикции Варшавы.

"Результат этих действий довольно легко предсказать: увеличение числа преступлений, совершённых иностранными солдатами в нашей стране, и множество жертв среди поляков, о которых правительство молчит!" — заявила обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.

Журналист сообщила, что недавно произошла авария на скоростной магистрали около Сквежина. Дом на колёсах врезался в заднюю часть прицепа грузовика, который стоял на обочине дороги. Грузовик был частью военной колонны американских войск, дислоцированных в Польше. В аварии погибли два человека: 44-летний водитель автофургона и его 10-летняя дочь. Виновником трагедии является американец, поскольку он не установил аварийный знак. Есть свидетели, которые подтверждают эти данные. Однако США обвинили в произошедшем погибшего поляка.

По словам Крамер, Варшава целенаправленно умалчивает все преступления со стороны американцев на территории Польши. Глава польской правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский боится потерять своего покровителя в лице Вашингтона, считает обозреватель.

"Солдаты иностранных войск могут использовать в Польше физическую силу, наручники, электронное оборудование, взрывчатые вещества и огнестрельное оружие против третьих лиц", — заявила Крамер.