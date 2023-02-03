Офицер Виндман призвал Байдена отправить контрактников США на Украину для ремонта танков

Администрации президента США Джо Байдена следует отправить на Украину американских контрактников для помощи Киеву в ремонте западных танков и другого вооружения. Об этом заявил ветеран войны в Ираке Александр Виндман.

Группа бывших военных офицеров уже приступила к сбору денег, чтобы отправить механиков поближе к линии фронта на Украине. По словам Виндмана, они будут ремонтировать повреждённое в боях оружие и военную технику Запада.

"План состоит в том, чтобы найти от 100 до 200 опытных подрядчиков, которые бы внедрились в небольшие подразделения вблизи линии фронта. Контрактники научат украинские войска чинить своё оборудование", — заявил офицер в интервью Politico.

Существует также группировка из нескольких тысяч неамериканских механиков, квалифицированных для работы с оборудованием США и НАТО, которые могут быть завербованы, отмечается в материале.