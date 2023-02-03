Fighterbomber: Пентагон не сбил китайский шар над США из-за отсутствия необходимого вооружения

На протяжении нескольких дней американские военные следят за разведывательным объектом, который появился на севере США. Пентагон убеждён, что шар принадлежит Пекину, однако не собирается его сбивать из-за якобы слишком большого размера.

Российский военный лётчик назвал все объяснения США чушью и подчеркнул, что для уничтожения подобного объекта необходимо специальное вооружение, которого у Вашингтона нет.

"Нужен специальный противоаэростатный снаряд, особенностью которого является сверхчувствительный взрыватель, способный взводиться от касания тончайшей оболочки аэростата", — указал он в Telegram-канале Fighterbomber.

Для подобных снарядов выделаются особые самолёты и профессиональные лётчики, но у Пентагона есть проблемы с мастерством пилотов, считает эксперт.

"Если бы простые жители США этот китайский зонд не разглядели, то Пентагон сделал вид, что ничего и не было. А теперь попробуй разрулить и объяснить, как первая армия планеты не может сбить вражеский воздушный шарик над страной", — написал он.