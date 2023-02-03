В первый день предполагаемого полномасштабного конфликта с Россией британская армия столкнётся со снарядным голодом. Об этом предупредил генерал в отставке Ричарда Бэрронс. Он призвал срочно повысить расходы на оборону страны, поскольку мировая обстановка довольно напряжённая.
Британия ощутит серьёзный дефицит боеприпасов в войне с Россией из-за многолетнего сокращения бюджета армии, указал генерал. По его словам, британским войскам необходимо минимум три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно, чтобы вернуться в высший эшелон НАТО.
"Это шокирует, но это правда. И мы должны это исправить", — цитирует слова Бэрронса Daily Mail.
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