DM: генерал Бэрронс предрёк Британии снарядный голод в случае войны с Россией

В первый день предполагаемого полномасштабного конфликта с Россией британская армия столкнётся со снарядным голодом. Об этом предупредил генерал в отставке Ричарда Бэрронс. Он призвал срочно повысить расходы на оборону страны, поскольку мировая обстановка довольно напряжённая.

Британия ощутит серьёзный дефицит боеприпасов в войне с Россией из-за многолетнего сокращения бюджета армии, указал генерал. По его словам, британским войскам необходимо минимум три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно, чтобы вернуться в высший эшелон НАТО.

"Это шокирует, но это правда. И мы должны это исправить", — цитирует слова Бэрронса Daily Mail.