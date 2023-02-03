РИА Новости: в Соединённых Штатах Америки предложили устроить России "большой взрыв"

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил в журнале Foreign Affairs, что затягивание спецоперации на Украине невыгодно для Вашингтона. При этом он боится, что, если Киев потерпит поражение, в этом обвинят не абстрактный Запад, а тех представителей Демпартии, которые втащили Соединённые Штаты в этот невыгодный для страны конфликт. Макфол разработал план по скорейшему разгрому России. Подробнее о нём рассказала обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

Бывший посол называет свой план "теорией большого взрыва". Он предполагает антироссийские санкции и поставки оружия Киеву. Реализовать это предлагается в короткие сроки.

План включает отгрузку ВСУ оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, поставку бомб малого диаметра наземного базирования GLSDB и истребителей с беспилотниками Reaper и Grey Eagle. Таким образом, США ходят снабдить Украину арсеналом для наступления.

Никифорова отмечает, что так Соединённые Штаты пытаются натравить Киев на Россию. В этом случае Америка становится стороной конфликта. Для избежания этого Макфол предлагает под поставки вооружения взять с Владимира Зеленского письменное обещание не наносить удары по России. Данным документом Вашингтон хочет прикрыть свою агрессию.

Никифорова отмечает, что этот план продиктован страхом американцев потерпеть поражение в глазах у мира.

"Инстинкт политического животного подсказывает Макфолу, что очередной проигрыш Вашингтона не за горами. Естественно, он весь на нервах, не судите строго бедолагу", — подытожила Никифорова.