В новом пакете военной помощи для украинской армии, который сейчас обсуждается в Пентагоне, будут новейшие ракеты с GPS наведением, сообщил американский обозреватель Энтони Капаччо.
Журналист узнал из собственных источников, что передать ВСУ планируется новые боеприпасы с бомбовым наконечником производства компании Boeing.
"Гибридный снаряд большой дальности сочетает в себе два проверенных устройства: авиабомбу малого диаметра, управляемую спутниками GPS, и армейскую ракету", — написал Капаччо в своей колонке для Bloomberg.
На испытаниях боеприпас сумел пролететь более 130 километров, и по этому показателю, отмечает специалист, он вдвое превосходит ракеты для пусковых установок HIMARS, которые сейчас используют украинские войска.
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