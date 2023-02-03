Bloomberg: США дадут Киеву ракеты с дальностью 130 километров и GPS-наведением

В новом пакете военной помощи для украинской армии, который сейчас обсуждается в Пентагоне, будут новейшие ракеты с GPS наведением, сообщил американский обозреватель Энтони Капаччо.

Журналист узнал из собственных источников, что передать ВСУ планируется новые боеприпасы с бомбовым наконечником производства компании Boeing.

"Гибридный снаряд большой дальности сочетает в себе два проверенных устройства: авиабомбу малого диаметра, управляемую спутниками GPS, и армейскую ракету", — написал Капаччо в своей колонке для Bloomberg.

На испытаниях боеприпас сумел пролететь более 130 километров, и по этому показателю, отмечает специалист, он вдвое превосходит ракеты для пусковых установок HIMARS, которые сейчас используют украинские войска.