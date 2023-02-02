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Strategic Culture: Россия хитростью незаметно разоружает НАТО с помощью Украины

Мир

Стратегия российских властей в ходе спецоперации ВС РФ на Украине говорит о том, что Кремль решил незаметно разоружить НАТО, заявил политолог из Бразилии Пепе Эскобар.

Strategic Culture: Россия хитростью незаметно разоружает НАТО с помощью Украины

Оборонные ведомства западных стран уже не раз заявляли, что помощь украинской армии истощила военные арсеналы в Европе и США.

"Хитрость в том, что степень эскалации НАТО контролируется российским генштабом, который всегда просчитывает, какие оптимальные манёвры быстрее израсходуют натовскую военную технику", — пишет эксперт в издании Strategic Culture.

Причём, отмечает автор материала, на Западе не осознают, что угодили в ловушку Москвы.

"Лягушка в кипящем котле не понимает, что её варят, пока не заквакает", — резюмировал Эскобар.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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