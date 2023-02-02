Стратегия российских властей в ходе спецоперации ВС РФ на Украине говорит о том, что Кремль решил незаметно разоружить НАТО, заявил политолог из Бразилии Пепе Эскобар.
Оборонные ведомства западных стран уже не раз заявляли, что помощь украинской армии истощила военные арсеналы в Европе и США.
"Хитрость в том, что степень эскалации НАТО контролируется российским генштабом, который всегда просчитывает, какие оптимальные манёвры быстрее израсходуют натовскую военную технику", — пишет эксперт в издании Strategic Culture.
Причём, отмечает автор материала, на Западе не осознают, что угодили в ловушку Москвы.
"Лягушка в кипящем котле не понимает, что её варят, пока не заквакает", — резюмировал Эскобар.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.