DM: британская армия срочно ищет новые САУ после передачи всех гаубиц AS-90 для ВСУ

Британия передала Украине почти все работоспособные самоходные артиллерийские установи (САУ), а именно 30 единиц AS-90. Теперь в британской армии ощутили нехватку необходимого числа боевых машин для обеспечения собственной обороны, поэтому Лондон находится в активном поиске новых гаубиц. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам начальника британского Генштаба генерала Патрика Сандерса, дефицит орудий заметно скажется на танкистах и артиллеристах.

"Но это решение также даёт возможность ускорить модернизацию и преобразование армии для опережения России", — заявил генерал.

Теперь Минобороны Британии планирует заключить контракт с производителями южнокорейских K9 Thunder и шведских Archer, чтобы пополнить свои запасы.

"Есть опасения, что это решение может поставить Великобританию в уязвимое положение", — отмечается в материале DM.