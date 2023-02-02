Британия передала Украине почти все работоспособные самоходные артиллерийские установи (САУ), а именно 30 единиц AS-90. Теперь в британской армии ощутили нехватку необходимого числа боевых машин для обеспечения собственной обороны, поэтому Лондон находится в активном поиске новых гаубиц. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам начальника британского Генштаба генерала Патрика Сандерса, дефицит орудий заметно скажется на танкистах и артиллеристах.
"Но это решение также даёт возможность ускорить модернизацию и преобразование армии для опережения России", — заявил генерал.
Теперь Минобороны Британии планирует заключить контракт с производителями южнокорейских K9 Thunder и шведских Archer, чтобы пополнить свои запасы.
"Есть опасения, что это решение может поставить Великобританию в уязвимое положение", — отмечается в материале DM.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.