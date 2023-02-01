В Польше появились агитационные плакаты, с помощью которых Варшава призывает поляков-танкистов для работы с немецкими Leopard в составе украинской армии. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Симонов.
"Защити исконно польские земли. Стань танкистом. Защити Польшу на Украине", — говорится на плакатах в польском метро.
Военкор отметил, что очередной набор польских добровольцев говорит о том, что Запад не хочет заниматься подготовкой украинских экипажей.
"Или же политический контекст плакатов в полной мере демонстрирует имперские амбиции Варшавы", — написал он в своём Telegram-канале.
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