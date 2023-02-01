Симонов: Польша набирает наёмных танкистов Leopard 2 для службы в рядах ВСУ

В Польше появились агитационные плакаты, с помощью которых Варшава призывает поляков-танкистов для работы с немецкими Leopard в составе украинской армии. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Симонов.

"Защити исконно польские земли. Стань танкистом. Защити Польшу на Украине", — говорится на плакатах в польском метро.

Военкор отметил, что очередной набор польских добровольцев говорит о том, что Запад не хочет заниматься подготовкой украинских экипажей.

"Или же политический контекст плакатов в полной мере демонстрирует имперские амбиции Варшавы", — написал он в своём Telegram-канале.