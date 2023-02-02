Группа ветеранов американской армии, составлявшая костяк частной военной компании (ЧВК) "Моцарт", занималась на Украине пьянством и тратила пожертвования в киевских стриптиз-клубах, заявил журналист Джеффри Геттлман.
Накануне глава наёмников Эндрю Мильбурн заявил о роспуске ЧВК. По словам колумниста New York Times, во всём виноваты "запои и мутные финансы".
"После нескольких месяцев "Моцарт" столкнулся с дезертирством, распрями, взломом штаб-квартиры и судебным иском", — пишет Геттлман.
Мильбурна, утверждает журналист, обвиняют в "уничижительных комментариях в адрес руководства Украины, которые он делал, находясь в сильном алкогольном опьянении".
К тому же, уточняет автор материала, "ветераны боевых действий" из США предпочитали проводить время не на передовой, а в киевских стриптиз-клуба, барах или занимались онлайн-знакомствами.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.