NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы

Группа ветеранов американской армии, составлявшая костяк частной военной компании (ЧВК) "Моцарт", занималась на Украине пьянством и тратила пожертвования в киевских стриптиз-клубах, заявил журналист Джеффри Геттлман.

Накануне глава наёмников Эндрю Мильбурн заявил о роспуске ЧВК. По словам колумниста New York Times, во всём виноваты "запои и мутные финансы".

"После нескольких месяцев "Моцарт" столкнулся с дезертирством, распрями, взломом штаб-квартиры и судебным иском", — пишет Геттлман.

Мильбурна, утверждает журналист, обвиняют в "уничижительных комментариях в адрес руководства Украины, которые он делал, находясь в сильном алкогольном опьянении".

К тому же, уточняет автор материала, "ветераны боевых действий" из США предпочитали проводить время не на передовой, а в киевских стриптиз-клуба, барах или занимались онлайн-знакомствами.