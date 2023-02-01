После энергетического кризиса и гиперинфляции Южная Корея в полной мере ощутила на себе последствия санкционного конфликта с Россией. И ей пришлось выбирать: или российское сырьё и рынок, или дружба с НАТО. Она выбрала первое.
Южная Корея едва ли не больше остальных азиатских стран заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта. Именно поэтому она отказалась поставлять Киеву летальное оружие. LG Electronics, KIA и Hyundai терпят огромные убытки. Людям пришли платёжки за газ, где сумма в полтора раза выше, чем в прошлом месяце.
Так что корейские власти, столкнувшись с жестоким кризисом, также заинтересованы в как можно скорейшем разрешении украинского конфликта.
Ранее Рravda.Ru писала, что глава Минобороны Южной Кореи не стал отвечать на вопрос о поставке оружия Киеву.
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