В Эстонии установили гигантский памятник Владимиру Зеленскому в стиле статуи Свободы

В Эстонии показали пафосный памятник Владимиру Зеленскому. Скульптура напоминает американскую статую Свободы.

Премьер-минист Эстонии Кая Каллас разместила в социальных сетях снимок на фоне песчаного памятника Владимиру Зеленскому. Памятник расположен в городе Тирва в Парке Свободы.

Фигура Зеленского из песка появилась ещё летом прошлого года. Эстонцы пообещали, что памятник будет стоять до тех пор, пока Украина не одержит победу в противостоянии с Россией.

Скульптура представляет собой фигуру в длинных одеяниях с поднятой вверх рукой. В другой руке президент Украины держит "скрижаль" с начертанным символом страны — трезубцом.

Каллас отметила, что эстонский народ посильно помогает ВСУ, плетя защитные сетки и делая окопные свечи.

Ранее сообщалось, что Эстония может закрыть для России Финский залив.