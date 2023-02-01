В Эстонии показали пафосный памятник Владимиру Зеленскому. Скульптура напоминает американскую статую Свободы.
Премьер-минист Эстонии Кая Каллас разместила в социальных сетях снимок на фоне песчаного памятника Владимиру Зеленскому. Памятник расположен в городе Тирва в Парке Свободы.
Фигура Зеленского из песка появилась ещё летом прошлого года. Эстонцы пообещали, что памятник будет стоять до тех пор, пока Украина не одержит победу в противостоянии с Россией.
Скульптура представляет собой фигуру в длинных одеяниях с поднятой вверх рукой. В другой руке президент Украины держит "скрижаль" с начертанным символом страны — трезубцом.
Каллас отметила, что эстонский народ посильно помогает ВСУ, плетя защитные сетки и делая окопные свечи.
Ранее сообщалось, что Эстония может закрыть для России Финский залив.
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